Более 1 тыс. человек приняли участие в «Кубке мужества» в Серпухове

Более 1 тыс. человек приняли участие в межрегиональном спортивном фестивале «Кубок мужества», который прошел в Серпухове. Мероприятие было организовано Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья при поддержке депутата Госдумы и сопредседателя Ассоциации Сергея Колунова.

«Наш президент и наш губернатор постоянно подчеркивают важную роль адаптивного спорта в реабилитации героев. Спорт помогает ребятам восстановить физическое здоровье, социализироваться. И мы обязательно продолжим делать все, чтобы обеспечить самые широкие возможности и доступность занятий спортом ветеранам СВО, возвращающимся к мирной жизни, в том числе после тяжелых ранений», — подчеркнул Колунов.

В число участников соревнований вошли бойцы СВО из шести регионов России: Москвы и Подмосковья, а также Тульской, Владимирской, Ивановской и Псковской областей.

Участников приветствовали министр спорта РФ Михаил Дегтярев, глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, глава Серпухова Алексей Шимко.

Фото: [ предоставлено организаторами ] Фото: [ предоставлено организаторами ] Фото: [ предоставлено организаторами ]

Соревнования прошли по четырем дисциплинам: пауэрлифтинг, спортивное метание ножа, адаптивный бокс, адаптивный гиревой спорт. Состязания по адаптивному боксу впервые прошли на официальном уровне.

По итогам общекомандного зачета победителем среди регионов стало Подмосковье. Второе место заняла Тульская область, третье — Псковская. Подмосковье представляли участники СВО из 36 округов. Больше всего медалей по области завоевали представители Серпухова. На втором месте — Балашиха, на третьем — Павловский Посад.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность развития адаптивного спорта в регионе.