Более 110 тысяч школьников за год посетили подмосковные музеи народных художественных промыслов

По итогам прошлого года музеи, открытые на предприятиях народных художественных промыслов, посетили порядка 110 тысяч учащихся школ региона. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Самым популярным предприятием в прошлом году стала Жостовская фабрика. Предприятие посетили более 26 тысяч школьников. Им рассказали об истории промысла, а также дали возможность самостоятельно расписать подносы в музее.

В число наиболее популярных предприятий также вошел Музей елочной игрушки «Клинское подворье». За год в нем побывали около 25 тысяч детей. Более 14 тысяч учащихся ознакомились с процессом производства на Гжельском заводе художественной росписи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность открытия в регионе образовательных кластеров.