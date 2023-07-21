Более 17 тысяч человек записались на плавание через сайт «Спорт Подмосковья» , передает Мингосуправления, ИТ и связи региона.

Чтобы записаться самому или записать ребенка, нужно зайти на портал, выбрать подходящий бассейн и тренера. На сайте доступна информация о часах работы бассейнов и о тренерах.

«Записаться онлайн очень просто, к тому же это экономит время», - сказал директор компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что до конца этого года почти во всех школах региона появятся спортклубы.