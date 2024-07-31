Более 30 экипажей примут участие в фестивале воздухоплавания «Небо России» в Рязанской области

В Рязанской области состоится традиционный фестиваль воздухоплавания «Небо России», в котором примут участие свыше 30 экипажей со всей страны. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что желающие смогут посетить мероприятие с 4 по 12 августа в Спасском районе.

Подчеркивается, что первый раз за всю историю фестиваля пройдут сразу два престижных соревнования: XVIII Кубок России и XV Кубок Рязанской области, а также масштабные Рязанские воздушные игры.

Отмечается, что посетителей также ожидает насыщенная культурная программа с 9 по 11 августа, где будут организованы концерты под открытым небом, театральные представления, ярмарка ремесленников. Кроме того, станут проводиться мастер-классы для всей семьи и увлекательные активности.

Ранее сообщалось об итогах прошедшего Фестиваля воздухоплавания в городском округе Клин.