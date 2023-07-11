Более 50 мастеров со всей страны примут участие в фестивале художественных ремесел в Подмосковье

Свыше пятидесяти мастеров со всей страны примут участие в пятом фестивале художественных ремесел и туризма «МастерОК», который пройдет в Подмосковье. Об этом сообщили в Минкультуры и туризма региона.

Площадкой проведения мероприятия станет Центральный парк культуры и отдыха Богородского округа.

Участники представят свои работы, выполненные в разных техниках. Посетители смогут увидеть и гжель, и керамику, и другие предметы декоративно-прикладного творчества.

Также всех желающих научат работать с деревом и создавать свечи. Кроме того, в программе – лотерея, концерт и развлечения для детей.

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