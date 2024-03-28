Более 70 процентов составляет строительная готовность бассейна «Бриз» в Дмитрове

Работы по капитальному ремонту бассейна «Бриз» продолжают осуществлять рабочие в Дмитровском городском округе. В настоящий момент строительная готовность составляет более 70%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В текущий момент работах задействованы более сорока рабочих, а также три единицы спецтехники. На площадке ведутся работы по устройству входной группы главного входа, стяжки чаш и монтажу инженерных сетей.

Примечательно, что «Бриз» имеет важное значение для развития детского спорта в Дмитровском городском округе. Завершить строительство планируется к концу этого года.

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