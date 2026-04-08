«Более десяти лет вместе»: Чернышев рассказал о доверии и дружбе с Татьяной Навкой

Российский фигурист и хореограф Петр Чернышев, который на протяжении многих лет работает с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой, поделился подробностями их сотрудничества и дружбы, сообщает WomanHit.

По словам Чернышева, они вместе уже более десяти лет. За это время они стали не просто партнерами по льду, но и близкими друзьями.

Чернышев отметил, что Навка — потрясающая подруга, любящая мама и заботливая жена. При этом она фанатично предана работе, и ее близкие это понимают и поддерживают. Для Навки семья всегда на первом месте, но и к своему делу она относится с полной самоотдачей.

На льду между партнерами царит абсолютное доверие. Чернышев вспомнил показательный случай, который произошел во время одного из номеров.

«Мы с Таней выступаем в паре. Во время номеров случались неожиданные ситуации. Иногда точка опоры под нами не фиксирована, поэтому приходится быстро принимать решения. Однажды Татьяна не успела зацепить карабин, и мне пришлось держать ее на руках весь номер...» — поделился фигурист.

По его словам, этот инцидент только укрепил их взаимное доверие и уважение. Чернышев отметил, что именно такие моменты показывают, насколько важны взаимопонимание между партнерами. Их дружба, проверенная годами работы и даже опасными ситуациями, остается крепкой.

Ранее сообщалось, что Петр Чернышев первым посетил могилу Анастасии Заворотнюк в ее день рождения.