Более десяти тысяч человек посетили в Подмосковье крупнейший мотофестиваль

Традиционный «Biker Brothers Festival» в оздоровительном комплексе «Бор» (городской округ Домодедово) посетили более десяти тысяч человек. Это почти вдвое больше, чем год назад.

Помимо выступления музыкальных коллективов, все желающие могли совершить подъем на воздушном шаре или полет на вертолете. Работали торговые ряды с ювелирными украшениями ручной работы, с изделиями из кожи от ведущих мастерских. На выставке автомототехники под открытым небом были представлены более 50 экспонатов редчайших ретро и маслкаров, различные марки мотоциклов.

На двух сценах выступали юные артисты в рамках специального проекта Star kids. Дети могли бесплатно посетить аттракционы.

Фестиваль прошел при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступине начался ремонт ключевой в городе автодороги.