В подмосковном Ступине начался ремонт ключевой в городе автодороги

В Ступине на улице Пристанционной ремонтные бригады начали ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», информирует региональное Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.

Фрезерование старого покрытия трассы проводится на 6-километровом участке от трассы М-4 до улицы Академика Белова. Улица Пристанционная в городе самая оживленная. По ней каждый день проезжает свыше 14 тысяч единиц техники. После ремонта дорога к химзаводу, автовокзалу, спорткомплексу, школам и поликлиникам будет комфортной и намного безопаснее.

Всего в Ступине в рамках ремонтного сезона планируется обновить свыше 28,5 км дорожного полотна на восьми региональных участках.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Серебряных Прудах идет сбор голубики.