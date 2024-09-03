Более двадцати пяти с половиной посетили парки Подмосковья за прошедшее лето

Летом в парках Подмосковья отдохнули более 25,5 миллионов жителей и гостей региона, что на 1,7 миллиона больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Глава ведомства Михаил Хайкин подчеркнул, что работа ведомства направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков в регионе росло, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого постоянно благоустраиваются новые территории региона, а также следят за содержанием парков.

Примечательно, что самым посещаемым парком Подмосковья является парк «Пехорка» в городском округе Балашиха. За лето там побывало свыше 1,6 млн человек. На территории расположены детские площадки, спортивные зоны и скейт парк. Кроме того, в парке обустроена набережная.

На сегодняшний день в парках региона функционируют почти четыреста точек нестационарных торговых объектов. Из них 227 павильонов (в том числе 57 с летними верандами) и 152 мобильных торговых объекта (41 фудтрак, 111 тележек). Кроме того, на территории парков размещено более шестьсот аттракционов.

Накануне губернатор Андрей Воробьев и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравили с Днем знаний учащихся Гимназии им. Примакова в Одинцовском городском округе.