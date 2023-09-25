Более двух тысяч человек посетили фестиваль «День пареной репы» в Павловском Посаде

Свыше двух тысяч гостей посетили шестой фестиваль «День пареной репы» в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Праздник прошел в музее «Княжий Двор» в Павловском Посаде. Посетителям представили необычные блюда из репы, моркови, капусты и других овощей, в том числе тарталетки, супы-пюре и каши.

Кроме этого, в рамках фестиваля прошли конкурсы частушек и театральных постановок. Также была организована ярмарка сувениров ручной работы.

Фестиваль проходит в Московской области с 2018 года при информационной поддержке областного министерства культуры и туризма.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за активное участие в жизни региона.