Более одного миллиона человек побывало в подмосковных парках на прошлой неделе

За прошедшую неделю парки Подмосковья посетило 1,2 миллиона человек, что на 357 тысяч больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Глава ведомства Михаил Хайкин подчеркнул, что за пять лет работы ведомство все больше уделяет внимание праздничной атмосфере в парках в зимний период. Посетителей встречают украшенные входные группы, яркая иллюминация, теплые зоны с очагами, фотозоны и музыкальное сопровождение. Все это и позволяет создать у каждого гостя парка праздничное настроение в новогодние дни.

Все будние дни парки посещали в среднем 150 тысяч человек. В субботу в парках побывало 210 тысяч человек, даже несмотря на обильный снегопад. Топ-3 самых посещаемых парков стали: Пушкинский Центральный парк, Пехорка в Балашихе, а также парк Фабричный в Истре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что этой зимой в Подмосковье ожидают около пяти миллионов гостей.