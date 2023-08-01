Более пятидесяти человек приняли участие в соревнованиях по плаванию «Сенежская миля» в Подмосковье

Соревнования по плаванию «Сенежская миля» прошли в акватории озера Сенеж в городском округе Солнечногорск. Данное мероприятие было приурочено к празднованию Дня военно-морского флота. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что заплывы провели в двух категориях для разных возрастных групп. Детский заплыв на 200 метров, в нем участвовали спортсмены от 10 до 13 лет. И взрослый — на 1300 метров, в этой категории соревновались все желающие старше 14 лет.

«Большинство участников отлично справились с дистанциями. Отмечу, что данное мероприятия проводится ежегодно. И тех, кто не смог принять участие в соревнованиях в этом году, обязательно будем ждать в следующем», — прокомментировал глава муниципалитета Константин Михальков.

Победителей наградили кубками и подарочными сертификатами, а всем остальным вручили памятные медали за участие.

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