Действующие и бывшие фехтовальщики из 40 стран подписали письмо против решения Международной федерации фехтования (FIE) о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе к чемпионату мира в Тбилиси.

Федерация облегчила российским и белорусским фехтовальщикам допуск — на чемпионате могут принять участие даже спортсмены, представляющие ЦСКА, а также россияне и белорусы допущены к командным турнирам.

Всего письмо подписали 447 спортсменов, причем 239 из них попросили об анонимности.

Возглавляет список 209 раскрывших свои имена подписантов двукратная олимпийская чемпионка, известная русофобка Ольга Харлан. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев выразил сомнение в том, что Харлан сама собирала подписи, и предположил, что этим занимались украинские чиновники.

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил премию ESPY 2025 за лучший рекорд года.