Овечкин получил премию ESPY 2025 за лучший рекорд года

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назван лауреатом премии ESPY 2025 в номинации за лучшее достижение/рекорд года.

Российский нападающий превзошел достижение Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894). В апреле Овечкин побил рекорд в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», поразив ворота Ильи Сорокина, а к концу сезона поднял планку рекорда до 897 шайб.

В этой номинации Овечкин конкурировал с баскетболистом Кевином Дюрантом, игроком женской НБА Кейтлин Кларк и тренером студенческого баскетбола Джино Ориммой.

Капитан «Вашингтона» проводит отпуск в России, где 13 июля сыграл в Матче года с участием российских звезд НХЛ и КХЛ.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о том, на какой рекорд Овечкин нацеливается в ближайших сезонах.