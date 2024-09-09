Более полумиллиона человек стали посетителями фестиваля «Столица закатов» в Нижнем Новгороде

Свыше полумиллиона человек приняли участие в мероприятиях фестиваля «Столица закатов» в Нижнем Новгороде этим летом. Об этом сообщила pravda-nn.ru.

Уточняется, что число посетителей в этом году было на 150 тыс. человек больше, чем в 2023 году.

Отмечается, что в рамках фестиваля было проведено более ста мероприятий, около 70 выступлений сольных артистов, 30 выступлений групп и пять мастер-классов по танцам. Так, наиболее популярным направлением стала «Ракушка», на сцене которой посетили концерты более 19 тыс. человек, что на три тысячи посетителей больше, чем в прошлом году.

Добавляется, что мультидисциплинарный фестиваль «Столица закатов» состоялся в этом году в Нижнем Новгороде уже в четвертый раз.

Ранее сообщалось, что почти три тысячи жителей и гостей Подмосковья посетили «Пушкинский театральный фестиваль».