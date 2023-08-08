Более семидесяти строителей завершают реконструкцию стадиона «Труд» в Балашихе

На сегодняшний день работы по реконструкции стадиона «Труд» в Балашихе вышли на завершающий этап, сдать данный объект планируется уже в сентябре. Об этом рассказали в региональном Министерстве строительного комплекса.

Завершается устройство фасада здания физкультурно-оздоровительного комплекса, внутренние электромонтажные и отделочные работы. На стадионе полностью закончили работы по устройству футбольного поля, также рабочие уже завершают укладку искусственного газона.

В двухэтажном здании комплекса обустроили универсальный зал для игровых видов спорта и тренажерный зал, раздевалки и душевые для спортсменов, тренерские, кабинет врача вспомогательные и административные помещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что учебно-тренировочный комплекс академии физической культуры в Люберцах откроется осенью.