Более шестисот спортсменов поучаствовали в первенстве Московской области по легкой атлетике

В подмосковном Щелково состоялось первенство Московской области по легкой атлетике среди юношей и девушек. Так, в соревнованиях приняло участие 600 спортсменов из Щелково, Коломны, Люберец, Луховиц, Подольска, Каширского и других муниципалитетов.

В двухдневную программу соревнований были включены: бег с барьерами, бег с препятствиями, бег на короткие и длинные дистанции, ходьба, прыжки в длину и в высоту, тройной прыжок.

«Надо перемолотить большой объем подготовки, километража, чтобы достичь результата. Тренировки занимают по два-три часа два раза в день, 12 тренировок в неделю, а на старте ребята бегут шесть секунд. Здесь уже нужен успех в каких-то видах, но также важен труд, хороший тренер и целеустремленность», — сказал главный тренер Подмосковья по легкой атлетике, вице-президент Федерации по легкой атлетике региона Евгений Шармин.

По итогам соревнований будет сформирована команда сборной Московской области, которая выступит на Первенстве России.

Буквально перед Новым годом глава Московской области Андрей Воробьев посетил Академию «Ангелы Плющенко», побывал на тренировках будущих чемпионов, а также пообщался с их родителями и тренерами.