Более сорока открытых стадионов планируют построить в Подмосковье в этом году

Губернаторская программа «Открытый стадион» стартовала в Московской области в 2021 году. Так, в этом году в рамках программы планируют построить еще сорок три спортивных объекта. Об этом сообщает пресс-служба Московской областной Думы.

Заместитель председателя комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Александр Легков подчеркнул, что изначально проект реализовывался в 3 муниципалитетах региона. Сегодня он охватил всю область — открытых стадионов в Подмосковье 430, и они есть во всех городских округах.

Примечательно, что открытые стадионы пользуются популярностью среди жителей не только в летнее время. Зимой многие из них доступны для занятий зимними видами спорта. Так, на 272 стадионах проложена лыжня, там все желающие могут покататься на лыжах. А двенадцать стадионов функционируют в зиму в качестве катков.

Александр Легков рассказал, что лидер по количеству открытых стадионов среди подмосковных округов — Балашиха. Там за 3 года программы их появилось 35.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным открыли два новых спортивных объекта в Домодедово.