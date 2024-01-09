Более ста тысяч человек посетили подмосковные парки в Рождество

Сто две тысячи человек посетили подмосковные парки в Рождество, сообщили в Минблагоустройства региона. В ведомстве отметили, что созданию праздничной атмосферы на территориях было уделено особое внимание.

Так, на территориях парков области установили 112 новогодних елок, восемь с половиной сотен световых фигур, 68 уличных очагов, где можно согреться в холодную погоду.

Также парки Подмосковья украсили иллюминацией, установили в них фотозоны на тему Нового года и Рождества, организовали тематические ярмарки, оборудовали подсветку.

«Это позволяет создать у каждого гостя парка праздничное настроение в новогодние дни», - отметил глава министерства Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в зимний период в области оборудовано более 180 катков и свыше 160 лыжных трасс.