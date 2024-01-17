Более тысячи человек покатались на губернаторских каруселях в Подмосковье за неделю с восьмого по четырнадцатое января. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Карусели расположены в парках и на общественных территориях городских округов. Покататься на них можно совершенно бесплатно.

Во всех парках, где находятся аттракционы, обустроены брендированные зоны программы «Зима в Подмосковье» с новогодними елками, иллюминацией, катками, палатками с горячим чаем.

В период зимних праздников на всех губернаторских каруселях в Подмосковье обновили музыкальный плейлист. Это было сделано для создания новогоднего настроения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что этой зимой в области ожидают порядка пяти миллионов гостей.