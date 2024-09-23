Более тысячи человек приняли участие в финальном велозаезде сезона Gran Fondo в Подмосковье
Фото: [Gran Fondo]
Более тысячи человек приняли участие в заезде Gran Fondo, который прошел на территории Рузского и Можайского городских округов и стал пятым в Подмосковье и финальным в сезоне. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Участники могли выбрать одну из дистанций протяженностью 30, 50 или 96 километров. Старт и финиш трассы был расположен на площади перед зданием администрации Рузского округа, стартовый городок — на территории Дворца водных видов спорта «Руза». Ознакомиться с результатами состязаний можно на сайте. Отметим, что заезды в рамках серии Gran Fondo проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.