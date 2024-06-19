Более тысячи человек стали участниками массового заплыва на открытой воде в Подмосковье

Более 1,2 тысячи человек приняли участие в пятом массовом заплыве на открытой воде X-WATERS Moscow Istra 2024, который прошел на Истринском водохранилище в минувшее воскресенье, его исполнительным директором стал житель Истры Сергей Ефимов. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.