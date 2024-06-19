Более тысячи человек стали участниками массового заплыва на открытой воде в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минкульттуризма МО]
Более 1,2 тысячи человек приняли участие в пятом массовом заплыве на открытой воде X-WATERS Moscow Istra 2024, который прошел на Истринском водохранилище в минувшее воскресенье, его исполнительным директором стал житель Истры Сергей Ефимов. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Участниками мероприятия стали спортсмены из различных городов России, Турции, Белоруссии, ОАЭ и Узбекистана. Все участники получили медали, лучшие пловцы смогут принять участие в чемпионате X-WATERS World Championship 2024 после всех стартов сезона. Следующий региональный этап заплыва пройдет в августе на Рузском водохранилище, узнать подробности можно на сайте. Отметим, что мероприятие прошло при поддержке областного Минкульттуризма.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.