Болельщики «Кайрата» получили подарки от «Копенгагена»
Десять болельщиков «Кайрата» посетили матч Лиги чемпионов в Копенгагене
Фото: [ФК «Кайрат»]
Десять болельщиков «Кайрата» преодолели 5000 км, чтобы добраться на матч Лиги чемпионов в Копенгаген.
Казахских любителей футбола очень тепло встретили в Дании. Клуб «Копенгаген» взял их под свою опеку, а перед началом матча гостей вывели на поле и каждому из них вручили подарки.
Ярким получился и сам матч. «Копенгаген» вел в счете с разницей в три мяча, но едва не упустил победу. Дамир Сатпаев и Олжас Байбек сократили счет до минимума, а на последних минутах Егор Сорокин был близок к тому, чтобы сравнять результат.
Дебютант Лиги чемпионов «Кайрат» в пяти матчах общего этапа набрал одно очко, сыграв на свое поле вничью с кипрским «Пафосом». В следующем туре казахский клуб примет греческий «Олимпиакос».