Болельщики «Спартака» установили рекорд скорости покупки билетов

«Спартак» установил рекорд «Лукойл Арены», продав 13 262 билета за один день на матч с «Динамо» в Кубке России, сообщили в пресс-службе красно-белых.

Ранее такой активности болельщиков не было даже перед матчами Лиги чемпионов с «Ливерпулем» и «Севильей» в 2017 году, когда за день продавалось 11 222 и 10 756 соответственно.

«Спартак» и «Динамо» сыграют в полуфинале пути регионов Кубка России 29 апреля. На кубковые матчи не требуется оформление паспорта болельщика.

Также «Спартак» реализовал все билеты на матч РПЛ с ЦСКА 26 апреля. Ожидается, что на игре будет аншлаг — более 40 тыс. болельщиков. В чемпионате «Спартак» идет на третьем месте, опережая армейцев на два очка.

Ранее стало известно, что легенда «Лестера» Джейми Варди покинет клуб по окончании сезона.