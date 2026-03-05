Болельщиков ЦСКА обвинили в расизме

Игроки «Краснодара» пожаловались, что во время кубкового матча с ЦСКА (1:3) в адрес колумбийского нападающего Джона Кордобы летели расистские выкрики.

Капитан «быков» Эдуард Сперцян попросил соответствующие органы оценить действия армейских болельщиков. Он указал, что свидетелями могут быть журналисты, которые в большом количестве находились за воротами.

Голкипер Станислав Агкацев пояснил, что «Краснодар» не стремится добиться наказания для ЦСКА: «Просто хотим, чтобы ни на каком стадионе это больше не повторялось».

Защитник Валентин Пальцев отметил, что арбитр матча Алексей Сухой не обратил внимания на проявления расизма, хотя не мог не слышать выкрики с трибун. По его мнению, КДК должен наказать и болельщиков, и судью.

Предыдущий матч ЦСКА и «Краснодара» (в 18-м туре РПЛ) также завершился расистским скандалом, и также с участием Кордобы. Нападающий обвинял в расизме полузащитника армейцев Родриго Вильягру. Дело дошло до КДК, но в итоге футболисты примирились.

В распоряжении КДК РФС есть целый набор инструментов, чтобы наказать клуб за расистское поведение болельщиков: штраф, проведение матчей без зрителей или на нейтральном поле и даже снятие очков.

Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев пожаловался на судейство в матче с ЦСКА.