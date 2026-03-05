Тренер «Краснодара» возмутился судейством в матче с ЦСКА

Южане уступили со счетом 1:3. На 72-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве после удаления Джованни Гонсалеса за вторую желтую карточку. Защитник придержал Данилу Козлова перед подачей углового, а тот сел на газон, «дорисовав» нарушение. Арбитр Алексей Сухой «купился» на эту картину. В большинстве армейцы довели разницу в счете до двух мячей, что может иметь решающее значение для общего исхода двухматчевого противостояния.

«Давать сейчас такую желтую… Это непозволительно. Понимали, что будет другое судейство с нового года, но давайте играть честно», — сказал Мусаев.

Тренер отметил, что несколько его футболистов получили желтые карточки, возмущаясь несправедливым решением арбитра, в остальном же он не заметил никаких проблем с поведением игроков «Краснодара».

«Быки» вели в счете после первого тайма — отличился Мозес Кобнан. Во втором тайме ЦСКА перехватил инициативу. Кирилл Глебов сравнял счет, Данила Круговой вывел армейцев вперед, а Матеус Алвес установил окончательный результат в компенсированное время.

Ранее судейство в РПЛ раскритиковал ветеран советского футбола Евгений Ловчев.