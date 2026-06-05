Умерла певица Валентина Игнатьева

На 78-м году жизни после продолжительной болезни скончалась советская и российская эстрадная певица Валентина Игнатьева, сообщает The Voice. Она ушла из жизни 4 июня. О смерти рассказал ее сын Иван Корешков. Отпевание состоится 7 июня в храме Живоначальной Троицы на Воробьевых горах. Похоронят артистку на Ястребковском кладбище.

Игнатьева родилась 15 января 1949 года в Калинине (ныне Тверь). Она окончила Всесоюзную творческую мастерскую эстрадного искусства (ВТМЭИ) и ГИТИС. Уже в 21 год она стала солисткой легендарного оркестра Леонида Утесова. Позже певица выступала с вокально-инструментальными ансамблями «Солнечная корона», «Лада» и «Трижды три».

В ее биографии есть уникальный факт: именно Игнатьева заменила Аллу Пугачеву в ВИА «Веселые ребята». Также она входила в официальную группу поддержки советских спортсменов на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году.

Много лет Игнатьева была солисткой Москонцерта, объездила с гастролями всю страну. Она пробовала свои силы и в кино. Вершиной ее кинокарьеры стала роль в фильме «Бархатный сезон», вышедшем в 1978 году.

Личная жизнь певицы была насыщенной. Она была замужем несколько раз. Ее супругами были актер Валерий Долженков, знаменитый композитор Микаэл Таривердиев, музыканты Михаил Файбушевич и Павел Слободкин, а также Виктор Корешков. У нее осталось двое детей — дочь Инга Илюшина и сын Иван Корешков.

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