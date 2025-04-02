Боливийский защитник «Акрона» сравнил цены в России и на родине

Защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес рассказал «Чемпионату», как отличаются цены в России и у него дома.

Он отметил, что цены в ресторанах во многом зависят от места и уровня заведения, а в супермаркетах в России, как ему показалось, подешевле, чем в Боливии.

При этом футболист сказал, что еще не так много покупок совершал.

Фернандес пополнил состав дебютанта Российской премьер-лиги (РПЛ) в сентябре прошлого года. За «Акрон» он выступает на правах аренды, права на футболиста принадлежат клубу «Боливар». Минувший сезон Фернандес также провел в аренде — в калининградской «Балтике».

В текущем чемпионате РПЛ боливиец сыграл в 12 матчах и отметился одной результативной передачей.

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