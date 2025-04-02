Игорь Шалимов готовится возглавить «Факел»

Главным тренером воронежского «Факела» может стать Игорь Шалимов. Специалист подтвердил «Матч ТВ», что находится в Воронеже и ведет переговоры с клубом.

Воронежский клуб остался без тренера после того, как 30 марта после поражения от «Краснодара» (0:5) ушел в отставку Дмитрий Пятибратов.

56-летний Шалимов возглавлял «Краснодар», «Ахмат» и «Химки», а последним его местом работы был «Урал», из которого он был уволен после провального старта в сезоне-2022/23. У Игоря Шалимова была большая карьера игрока: после нескольких сезонов за «Спартак» он отправился в Италию, где выступал за «Фоджу», «Интер», «Удинезе», «Болонью» и «Наполи».

Воронежский «Факел» занимает предпоследнее место в РПЛ. В 22 матчах команда набрала 14 очков и на пять баллов отстает от зоны стыковых матчей. Весной воронежцы проиграли все четыре матча.

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