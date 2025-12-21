«Больная на всю голову»: олимпийский чемпион Галлямов жестко наехал на журналистку из-за звонка

Российский фигурист, олимпийский чемпион Александр Галлямов, стал героем нового скандала, на этот раз за пределами льда. Спортсмен в резких выражениях обрушился на журналистку, которая осмелилась позвонить ему после позднего окончания соревнований, передает Lenta.ru со ссылкой на блог звезды.

По словам спортсмена, он просто «хотел выспаться». Галлямов не сдержал эмоций, назвав собеседницу «больной на всю голову» и задавшись риторическим вопросом: «А мозги где?».

«После произволки, когда я хотел выспаться. Это настолько подло, я считаю», — заявил он, раскрыв изнанку жизни топ-спортсменов, чей график часто не оставляет места для личного времени и восстановления.

Этот эмоциональный выплеск случился на фоне напряженного выступления дуэта с партнершей Анастасией Мишиной на этапе Гран-при России в Казани, где между фигуристами уже произошел публичный разговор на повышенных тонах после произвольной программы. Чемпионы мира 2021 года, известные своим темпераментом, вновь показали, что высокий уровень стресса и адреналина после проката не всегда удается быстро погасить.

