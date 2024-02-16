Большая Олимпийская эстафета с участием олимпийских чемпионов пройдет в Подмосковье

В воскресенье на этой неделе в Подмосковье пройдет Большая Олимпийская эстафета, ее организуют в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В ведомстве уточнили, что в состязаниях примут участие более 13 участников Олимпийских игр, в том числе, Ольга Завьялова, Николай Морилов, Александр Панжинский, Светлана Нагейкина и другие совместно с воспитанниками Одинцовской детской лыжной школы. На финише участникам вручат медаль, их также угостят горячим чаем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.