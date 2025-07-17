«Больше, чем у Драйзайтля»: инсайдер НХЛ оценил размер будущего контракта Капризова
Инсайдер НХЛ Джонсон: Капризов получит контракт больше, чем у Драйзайтля
Фото: [ХК «Миннесота Уайлд»]
Инсайдер НХЛ Крис Джонсон поделился мнением относительно будущего контракта нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова.
Он выразил уверенность, что клуб сохранит российского лидера.
«Я буду удивлен, если он не подпишет контракт с «Миннесотой». Похоже, ему дадут все, что он захочет. Думаю, он получит больше, чем Драйзайтль», — отметил Джонсон.
По его мнению, зарплата Капризова может быть в районе $15 млн за сезон. В сезоне-2025/26 самым высокооплачиваемым игроком будет нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль — вступит в силу его новый контракт с кэпхитом $14 млн.
У Капризова остается еще год по контракту с ежегодной зарплатой $9 млн. Джонсон напомнил, что даже после серьезного повышения Капризов не станет самым высокооплачиваемым хоккеистом мира, поскольку одновременно истекает контракт у главной звезды лиги Коннора Макдэвида из «Эдмонтона», и тот наверняка подпишет соглашение с еще более высоким окладом.
Ранее журналист The Athletic Майкл Руссо назвал Капризова первой суперзвездой в истории «Миннесоты».