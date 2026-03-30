Влад Соколовский объяснил, почему он скрывал роман с Нюшей в 2012 году

Спустя больше десяти лет тайна, о которой ходили слухи, наконец раскрыта. Влад Соколовский в интервью для программы «12 вопросов» подтвердил, что у него действительно был роман с певицей Нюшей — и начался он еще в 2012 году, сообщает Super.

В 2012 году пресса вовсю обсуждала молодых артистов: Влад Соколовский и Нюша вместе летали на Мальдивы, появлялись на светских мероприятиях, но оба упорно настаивали — их связывает только дружба. Эту версию тогда поддерживал и отец певицы, который, как теперь выяснилось, не хотел, чтобы личная жизнь дочери становилась публичной.

В интервью Соколовский впервые признался: чувства действительно были. Но из-за позиции семьи Нюши отношения пришлось скрывать.

«Мы держали это в строжайшей тайне. Это все было по причине ее родных, ей на тот момент занимался папа и папина жена, и у них была политика такая, что вообще ничего про личную жизнь, она только артистка», — объяснил артист.

Сейчас, оглядываясь назад, певец не держит обиды — напротив, говорит, что они сохранили добрые отношения.

У каждого из артистов сейчас своя жизнь. Влад женат на Ангелине Сурковой, у них растет сын. Нюша пережила развод с бизнесменом Игорем Сивовым в августе 2024 года, у экс-супругов двое детей.

