Большинство клубов РПЛ проголосовали за сохранение «Пари НН» в лиге

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за то, чтобы «Пари НН» сохранил место в высшем дивизионе. С этим предложением клубы обратились к исполкому Российского футбольного союза (РФС), который примет окончательное решение. Об этом РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, за сохранение в РПЛ «Пари НН» выступили 13 клубов, против проголосовал «Зенит», ФК «Сочи» воздержался.

В настоящее время в РПЛ 15 клубов. После того как «Химки» не смогли пройти лицензирование, в лиге образовалась вакансия. Из клубов, которые вылетели из РПЛ по спортивному принципу, высшее место в минувшем сезоне занял «Пари НН» (13-е). В стыковых матчах нижегородцы уступили «Сочи».

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о том, в какие клубы могут перейти игроки «Химок».