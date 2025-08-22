Большунов и Петросян: Журова назвала российских претендентов на золото Олимпиады-2026

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с Odds.ru назвала российских спортсменов, которые могут завоевать золотые медали на Играх-2026.

По ее мнению, если российские лыжники получат право участвовать в соревнованиях, то Александр Большунов поборется за несколько наград сразу. Напомним, на играх в Пекине россиянин завоевал три золотые медали.

Также Журова считает, что золотую медаль может выиграть фигуристка-одиночница Аделия Петросян, чемпионка России двух последних лет.

Ранее сообщалось, что Петросян и Петр Гуменник включены в официальную заявку участников квалификационного турнира фигуристов.