Фигуристы Петросян и Гуменник выступят на отборе к Олимпиаде

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник включены в число участников квалификационного турнира для участия в Олимпиаде–2026. Это следует из заявки Международного союза конькобежцев (ISU).

Петросян и Гуменник обозначены как основные спортсмены, запасными будут Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.

Всего в олимпийской квалификации выступят 28 мужчин-одиночников и 27 женщин. Квалификационной турнир пройдет в Пекине с 17 по 21 сентября.

Аделия Петросян является чемпионкой России двух последних лет, также она три раза подряд выигрывала финал Гран-при России. Петр Гуменник дважды становился призером национального чемпионата и дважды побеждал в финале Гран-при.

