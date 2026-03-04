Большунов намекнул на наличие заговора против него в России
Большунов: «Нужно как-то Большунова обыгрывать, поэтому все методы хороши»
Фото: [соцсети Александра Большунова]
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что его относительные неудачи в начале сезона объясняются происками недоброжелателей.
Титулованный лыжник рассказал, что начал сталкиваться с ситуациями, когда идеально работавшие лыжи вдруг переставали ехать так, как нужно. После нескольких подобных случае в голове у Большунова «пазлы стали складываться».
Спортсмен предположил, что у кого-то на отдельные гонки были большие ставки, поэтому его умышленно притормаживали.
«Международный старт — это международный старт. Там Большунов нужен, чтобы побеждать, чтобы выигрывать. А здесь в принципе нужно как-то Большунова обыгрывать, поэтому все методы хороши», — сказал лыжник.
Ранее на чемпионате России в Южно-Сахалинске Большунов завоевал две золотые медали, победив в разделке на 10 км и спринте свободным стилем. Также, по словам главы ФЛГР Елены Вяльбе, Большунов предложил вручать чемпионам страны крабов, которыми славится дальневосточный регион.