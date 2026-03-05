Большунов проиграл на финише эстафеты десятую долю секунды

В Южно-Сахалинске в рамках чемпионаты страны по лыжным гонкам прошла мужская эстафета. Победителем стала вторая команда Татарстана, и этот результат стоит признать сенсационным.

Безоговорочным фаворитом считалась команда Татарстан-1, в которой были собраны самые громкие имена — Антон Тимашов, Сергей Ардашев, Иван Горбунов и трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Однако в финишном створе Большунов проиграл 0,1 секунды Сергею Забалуеву. Причем это не первое соперничество гонщиков с таким исходом. На прошлом чемпионате России Большунов уступил Забалуеву на финише смешанной эстафеты.

Вместе с Забалуевым чемпионами России стали Андрей Ларьков, Владислав Осипов и Денис Филимонов. Третье место заняла команда Коми.

Ранее Александр Большунов заявил, что лучшие годы его карьеры пришлись на время отстранения России от международных соревнований.