Большунов проиграл на финише эстафеты десятую долю секунды

Забалуев опередил Большунова на финише эстафеты на чемпионате России
Фото: [Андрей Ларьков, Владислав Осипов, Денис Филимонов и Сергей Забалуев/Федерация лыжных гонок России]
В Южно-Сахалинске в рамках чемпионаты страны по лыжным гонкам прошла мужская эстафета. Победителем стала вторая команда Татарстана, и этот результат стоит признать сенсационным.
Безоговорочным фаворитом считалась команда Татарстан-1, в которой были собраны самые громкие имена — Антон Тимашов, Сергей Ардашев, Иван Горбунов и трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.
Однако в финишном створе Большунов проиграл 0,1 секунды Сергею Забалуеву. Причем это не первое соперничество гонщиков с таким исходом. На прошлом чемпионате России Большунов уступил Забалуеву на финише смешанной эстафеты.
Вместе с Забалуевым чемпионами России стали Андрей Ларьков, Владислав Осипов и Денис Филимонов. Третье место заняла команда Коми.
Ранее Александр Большунов заявил, что лучшие годы его карьеры пришлись на время отстранения России от международных соревнований.