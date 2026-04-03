Большунов впервые проиграл в финале Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не смог пройти в полуфинал спринта свободным стилем на финале Кубка России в Кировске. Титулованный лыжник занял третье место в своем забеге, а общее девятое время не позволило ему попасть в число лаки-лузеров.

Победителем забега, в котором выступал Большунов, стал Сергей Забалуев. Лидер российского сезона Сергей Ардашев не смог пройти квалификацию спринта, а участник Олимпийских игр Савелий Коростелев выбыл в полуфинале.

Для Большунова, набравшего под конец сезона великолепную форму, это первая неудача в финале Кубка Росии. До этого он победил в гонке на 15 км и в персьюте в Кировске. Также Большунов выиграл обе гонки финала Кубка России, которые прошли в Апатитах.

Ранее Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, какие перемены произойдут в российском биатлоне в следующем сезоне.