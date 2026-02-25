Большунов выиграл разделку на чемпионате России

В Южно-Сахалинске стартовал чемпионат России по лыжным гонкам. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл гонку на 10 км классическим стилем с раздельным стартом.

Большунов, у которого по ходу сезона было немало проблем со спортивной формой, победил уверенно. Он на 14,4 секунды опередил серебряного призера Сергея Ардашева. Третьим стал Иван Горбунов, отставший от победителя на 30,5 секунды. Все трое призеров представляют Татарстан.

У женщин аналогичную гонку выиграла Евгения Крупицкая. Алиса Жамбалова отстала на 3,1 секунды, Алина Пеклецова — на 5,8. Олимпийская чемпионка Вероника Степанова стала шестой с отставанием в 10,6 секунды.

На Олимпийских играх в Милане Россию представляли лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Коростелев дважды был близок к пьедесталу: занял четвертое место в скиатлоне и пятое — в марафоне.

Ранее главный тренер СКА двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов оценил хоккейный турнир на Олимпиаде. Он назвал его «фильмом без главного героя» из-за отсутствия сборной России.