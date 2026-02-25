Ларионов оценил хоккейный турнир Олимпиады

Главный тренер СКА Игорь Ларионов в разговоре с журналистами оценил хоккейный турнир на Олимпиаде в Италии. Специалист посетил финальный матч, в котором сборная США в овертайме обыграла Канаду (2:1).

Ларионов был в составе делегации клуба, которая провела в Милане переговоры с представителями Международной федерацией хоккея.

Двукратный олимпийский чемпион отметил фантастический уровень хоккея в решающем матче. Он подчеркнул, что, по данным NBC, у хоккейных трансляций был самый высокий рейтинг со времен Игр в Сочи.

«Но, сидя на финале и после матча, наблюдая за скамейкой тренеров обеих команд, испытал одно разочарование — что нас там не было. Это как фильм без главного героя. Было трудно это через себя пропустить, потому что у меня три Олимпиады как игрока, пять — как специалиста. Мы там должны быть, нас там не хватало», — сказал Ларионов.

Сборная России была не допущена к участию в хоккейном турнире Олимпиады. Ее место заняла команда Франции.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал вручить голкиперу национальной команды Коннору Хеллебаку высшую гражданскую награду страны.