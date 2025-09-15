«Бомба замедленного действия»: Тимур Лепсая объяснил, чем чревата для «Зенита» покупка Жерсона

В частности, он считает опасной покупку полузащитника Жерсона у «Фламенго» за €25 млн. Лепсая отметил, что хавбек изначально хотел перебраться в Саудовскую Аравию, поэтому на старте сезона выглядит достаточно блекло. По его словам, для «Зенита» такой трансфер станет бомбой замедленного действия.

Жерсон провел шесть матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Лепсая считает, что «Зенит» вообще увлекся покупками бразильцев, не понимая их культуры и менталитета. В настоящее время за клуб из Санкт-Петербурга выступают семь бразильцев — Нино, Дуглас Сантос, Педро, Густаво Мантуан, Луис Энрике, Жерсон и Вендел.

Ранее тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра заявил, что не считает провалом старт команды в РПЛ. В восьми турах петербургский клуб одержал три победы и с 13 очками занимает шестое место.