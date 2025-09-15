В «Зените» не считают старт сезона провальным
Тренер «Зенита» Оливейра: «не сказать, что мы как-то сильно провалились»
Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью Sports.ru высказался о старте санкт-петербургского клуба в РПЛ.
В восьми турах чемпионата России «Зенит» одержал три победы, четырежды сыграл вничью и потерпел одно поражение. С 13 очками команда занимает шестое место.
Специалист признался, что не самые впечатляющие результаты давят на команду психологически.
«Но опять же: не сказать, что мы как-то сильно провалились. Это футбол. Не всё всегда получается так, как мы хотим. В жизни так, а в футболе — тем более. Главное — делать выводы и трудиться», — считает Оливейра.
В восьмом туре РПЛ «Зенит» сыграл вничью (0:0) на выезде с «Балтикой». При этом калининградцы упустили отличный шанс вырвать победу в компенсированное время.