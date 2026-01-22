Борис Майоров назвал ИИХФ одной из самых русофобских федераций

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался в беседе с «ВсеПроСпорт» о продлении бана россиян со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).

21 января состоялось заседание совета ИИХФ, на котором были продлены санкции в отношении российского и белорусского хоккея.

«В Совете ИИХФ собралась компания, которая категорически против России, сдвинуть их с места не представляется возможным сейчас. В руководстве федерации сильно антироссийское лобби, которое возглавляет говенная Прибалтика. Ведущую роль в этом играет Латвия, которая мешает нашему возвращению. Латвию поддерживает и Эстония, у которой вообще-то хоккей в зачаточном состоянии. Также финны, шведы выступают против нас», — сказал Майоров.

Он назвал ИИХФ одной из самых русофобских федераций, наряду с Международным союзом биатлонистов, которые всеми способами препятствуют возвращению российского спорта и игнорируют рекомендации МОК. Борис Майоров посетовал, что в этих организациях нет людей, которые заступились бы за Россию и могли высказать точку зрения, отличную от русофобской.

