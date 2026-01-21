Украинская теннисистка назвала белорусских и российских соперниц опасными людьми

Украинская теннисистка Александра Олейникова, занимающая 92-е место в рейтинге WTA, заявила L’Equipe, что белорусских и российских спортсменок нельзя допускать к международным соревнованиям.

«На самом деле, у меня такое чувство, будто я живу рядом с опасными людьми. У них опасные убеждения. И их поступки опасны», — сказала Олейникова.

В качестве примера она привела первую ракетку мира Арину Соболенко, которая в 2020 году поддержала на выборах президента страны Александра Лукашенко. Этот факт приводит украинку в ужас.

Также Олейникова рассказала о «преступлениях» россиянки Дианы Шнайдер: получала награду из рук президента Владимира Путина (в паре с Миррой Андреевой Шнайдер стала призером Олимпиады. — Прим. ред.), участвовала в выставочном турнире, организованном «Газпромом».

Диана Шнайдер на пресс-конференции на Australian Open сказала, что не знает Олейникову лично и понятия не имеет, что она несет.

