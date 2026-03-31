Борис Майоров возмутился судейством в плей-офф КХЛ

Борис Майоров: «Вопрос судейства вышел на первый план в матчах плей-офф»
Фото: [ХК «Спартак»]
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в разговоре с «Чемпионатом» раскритиковал судейство в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Знаменитый нападающий отметил, что в матчах плей-офф арбитры начали судить как будто по другим правилам, позволяя игрокам откровенную грубость.
«Неприятно, что вопрос судейства вышел на первый план в матчах плей-офф, что голы и исход встречи решаются арбитрами. Как было в прошедших играх „Спартака“ и „Локомотива“. Смотрю хоккей и того и жду, что кого-то унесут на носилках, процветает абсолютная вседозволенность со стороны отдельных игроков», — сказал Майоров.
Таже олимпийского чемпиона возмутило то, что судейство в КХЛ оказалось вне критики: за любое высказывание игрокам и тренерам грозят серьезные штрафы.
Ранее главный тренер «Металлурга» Андрей Разин раскритиковал решение арбитра выписать матч-штраф голкиперу Александру Смолину, который в сутолоке исподтишка рубанул соперника клюшкой. Свое возмущение специалист мотивировал тем, что жизни оппонента Смолина «ничего не угрожало».