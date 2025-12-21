Бородавко потребовал от прессы прекратить оказывать давление на трехкратного олимпийского чемпиона
Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко публично высказался в защиту своего подопечного – трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, обвинив журналистов в провокациях и излишнем давлении на спортсмена. Заявление Бородавко последовало за резким инцидентом между Большуновым и корреспондентом «Матч ТВ» на этапе Кубка России в Ижевске.
Напомним, после классического спринта, где Большунов занял лишь четвертое место, журналист Михаил Гореванов попытался взять у него комментарий. Спортсмен ответил резким отказом, заявив, что СМИ используют его имя для накрутки рейтингов и создают ненужный ажиотаж.
Юрий Бородавко, комментируя ситуацию в эфире «Матч ТВ», призвал прессу дать чемпиону возможность спокойно тренироваться и выступать.
«Думаю, сам Александр постепенно адаптируется, вместе с результатами придет психологическая уверенность, и все наладится. Я бы не драматизировал эту ситуацию», — заявил Бородавко.
