Бородавко потребовал от прессы прекратить оказывать давление на трехкратного олимпийского чемпиона

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко публично высказался в защиту своего подопечного – трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, обвинив журналистов в провокациях и излишнем давлении на спортсмена. Заявление Бородавко последовало за резким инцидентом между Большуновым и корреспондентом «Матч ТВ» на этапе Кубка России в Ижевске.