Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева вернулась в Россию и погасила налоговую задолженность, которая составляла почти два миллиона рублей. После выполнения финансовых обязательств спортсменке разблокировали счета. Однако ее возвращение вызвало резкую критику со стороны Виталия Бородина, главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК). Он потребовал лишить Исинбаеву всех званий, включая воинское звание майора, поскольку ее отъезд после начала СВО стал проявлением нелояльности к стране. Об этом сообщает Инфо24.

Исинбаева, которая ранее числилась в Министерстве обороны РФ, оказалась в центре скандала из-за своего решения уехать за границу. Бородин отметил, что спортсменка имела активы за рубежом, которые пыталась сохранить, что он расценивает как предательство интересов России. Несмотря на признание ее спортивных заслуг, глава ФПБК подчеркнул, что в трудный для страны момент она проявила слабость. Это заявление отражает общую позицию тех, кто считает, что публичные высказывания должны демонстрировать единство с государством в периоды кризисов.

Возвращение Исинбаевой и погашение долгов не сняли всех вопросов. Бородин предупредил, что ее ждет народное порицание, особенно со стороны тех, кто участвует в СВО и рискует жизнью. Он также добавил, что подобные действия «будоражат общество» и подрывают доверие к публичным лицам. Эта ситуация может иметь долгосрочные последствия для репутации спортсменки, а также стать прецедентом для аналогичных случаев в будущем.

Ранее сообщалось, что ФНС заблокировала счета Елены Исинбаевой за долг в 283 тыс. рублей.