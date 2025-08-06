ФНС заблокировала счета Елены Исинбаевой за долг в 283 тыс. рублей

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева снова столкнулась с финансовыми проблемами в России, пишет Mash.

5 августа Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала три банковских счета спортсменки, привязанных к индивидуальному предпринимательству (ИП). Причина — неоплаченный долг в размере 283 тыс. руб.

Это уже второй подобный случай в отношении Исинбаевой за последние два месяца. В конце июня прыгунье ограничивали доступ к счетам в трех банках из-за задолженности в 818 тыс. руб. Тогда спортсменке удалось частично погасить долг, переведя 514 тыс. руб., после чего блокировку сняли.

Исинбаева в 2023 году переехала в Испанию. Она называет себя «человеком мира». Комментируя различные слухи вокруг себя, спортсменка заявляла, что она делает, что хочет, живет, как хочет, и общается с теми, кого уважает.

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